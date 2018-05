Manchester United, pronti 90 milioni per Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josè Mourinho ha deciso. Per rafforzare il centrocampo del Manchester United l'obiettivo numero uno è Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo trascinatore della Lazio. Come riporta il quotidiano inglese The Sun i Red Devils sono pronti a presentare un'offerta di 90 milioni alla Lazio per il serbo.