Manchester United-PSG, Mourinho promesso sposo del Parco dei Principi

Non solo Paul Pogba, Manchester United-PSG sarà in qualche modo anche la partita di José Mourinho. Ancora prima di Thomas Tuchel, neanche un anno fa, il club francese sognava infatti di affidare il futuro proprio allo 'Special One'. Il grande sogno di Al-Khelaifi e della piazza, l'allenatore col background e la personalità giusti per portare (finalmente) il Paris Saint-Germain sul tetto del mondo.

Una speranza svanita però dopo mesi di rumors e presunte trattative. "Non vado a Parigi, resto al Manchester United e rinnovo per cinque anni", ha sentenziato lo stesso Mourinho prima della firma sul nuovo accordo coi Red Devils. Ma la tentazione di vincere un giorno anche in Francia (e soprattutto in Europa con una squadra francese), dopo aver trionfato in Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna, c'è eccome. Per emulare i maestri della panchina e consacrarsi per sempre nella storia del calcio.

Quella tra Mourinho e il club parigino è una pista così da monitorare con grande attenzione, per il presente e per il futuro. Se, come sembra, l'ex Inter dovesse presto salutare i Red Devils, Real Madrid e Paris Saint-Germain sarebbero infatti le squadre più gettonate da cui ripartire.