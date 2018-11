Manchester United, Sanchez furioso vuole l’addio a Mourinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dodici mesi di distanza dalla sua scelta di snobbare la corte di Guardiola per sposare il progetto del Manchester United, Alexis Sanchez sta rimpiangendo ciò che sarebbe potuto essere ed invece non è stato. Il cileno, stando ai rumors riportati sui quotidiani britannici, sembra infatti stufo dello scarso impiego che lo sta vedendo come protagonista ad Old Trafford, e pare indirizzato a spingere per un addio anticipato da quella che doveva rappresentare la casa della sua affermazione alla corte di Jose Mourinho. Presto per sapere se anche club di casa nostra possano avere speranze di poterlo tesserare, di certo i corteggiatori per uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale sono pronti a far sentire le loro serenate.