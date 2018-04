© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Marouane Fellaini al termine della stagione sarà libero di firmare con un club di sua scelta, visto che il suo contratto scadrà fra pochi mesi. Come riporta il Mirror sono sei i club che stanno seguendo il centrocampista belga: in Premier ci sono West Ham e Leicester, in Francia Monaco e PSG. Fellaini piace anche al Besiktas, mentre in Italia c'è la Juventus.