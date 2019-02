Manchester United, sogni italiani per l'estate: 3 difensori nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta il Daily Mail, il Manchester United continua il casting per la difesa del futuro. Il club inglese avrebbe tre obiettivi importanti per il mercato estivo, tutti calciatori che attualmente militano in Serie A: Kalidou Koulibaly del Napoli, Milan Skriniar dell'Inter e Joachim Andersen della Sampdoria.