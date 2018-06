Manchi già comandante Sarri che hai dipinto Napoli di mille colori

Fonte: Marco Piccari

© foto di Federico De Luca

Non nascondo che un po’ di nostalgia già c’è. Di cosa? Ma si lo dico, di Maurizio Sarri. Ormai il comandate è lontano dal Napoli e da Napoli, in questi ore si parla molto del suo futuro e del rischio che lui possa rimanere senza panchina per il prossimo anno. Tanti si scatenano a sottolineare le sue mancanze e suoi limiti. Un tipo ruvido, uno che non sa comunicare e in un grande club questo non è possibile, uno che fa giocare sempre gli stessi calciatori, uno che non vince e via dicendo. Quest’ultima poi è la sottolineatura più di moda e anche quella più banale. Certo alcune di queste osservazione hanno un loro fondamento di verità, ma quella di non saper vincere è proprio fastidiosa.

Tutto vogliono vincere, ma poi ci sono modi diversi per farlo e il comandate aveva scelto il bel calcio e con il suo Napoli ha sfiorato il sogno. Anche questa è una vittoria, questo è lo sport si può far bene anche arrivando secondi. Però ora basta con questa diatriba, ognuno rimanga della sua idea. Una cosa è certa Maurizio Sarri con il suo calcio ha dipinto il Napoli di mille colori, tanto per citare il grande Pino Daniele. Quell’armonia, quella velocità quell’imprevedibilità del suo calcio, unità alla tecnica dei suoi, ha esaltato un popolo, ha fatto emozionare e sperare.

Per questo già manca il comandate, mancherà a Napoli, ma anche a tutti gli innamorato del bel gioco. Nel calcio si può lasciare un segno anche in questo modo, un segno che va oltre la vittoria e l’uomo con la tuta ci è riuscito. Chi verrà dopo di lui avrà un bel vestito, avrà la forma e la comunicazione, ma avrà anche un eredità pesante: continuare a colorare Napoli di mille colori ……