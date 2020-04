Mancini: "All'Inter posi le basi per il triplete. Probabilmente ci sarei arrivato pure io"

Roberto Mancini, CT della Nazionale, è intervenuto in una diretta Instagram con i colleghi della Gazzetta dello Sport, con cui ha parlato della ripresa dei campionati: "Speriamo che si riprenda presto, mi manca molto vedere le partite. Ormai scendo poco in campo ma almeno mi divertivo a osservare i ragazzi e spero sia possibile tornare a farlo presto. Come CT della Nazionale, se finisse il campionato ora sarei più contento, perché poi cominceranno ad accumularsi le partite, ma è giusto riprendere se ci sarà la possibilità. I giocatori e la gente hanno bisogno del calcio, che è un'industria importante. Sarebbe meglio se non si giocasse, ci sarebbe più tempo per recuperare e riposare. Al contrario, non ci sarà tempo nemmeno per allenarsi bene. Però è giusto ricominciare".

Bernardeschi e Chiesa: "Io spero la Juve abbia fiducia in Bernardeschi, ha grandi qualità e può ancora migliorare. In Nazionale ha sempre fatto bene, siamo felici del suo apporto e spero possa essere così anche in futuro. Chiesa è un giocatore che ha margini enormi, deve alzare il livello. Andare via? Magari la Fiorentina crescerà come squadra. Lui di sicuro può migliorare come tanti altri ragazzi giovani".

L'isolamento: "Mi mancano i miei genitori, vista anche la loro età. Ho detto loro di stare in casa, è difficile per tutti, non solo per gli sportivi. Abbiamo bisogno di uscire, sta diventando insopportabile. Spero che finisca tutto al più presto"

Il triplete di Mourinho costruito su basi solide: "Noi costruimmo una squadra forte, poi hanno preso giocatori fondamentali. Il mio ciclo era destinato ad arrivare a vittorie di quel tipo, sono sicuro che ci sarei riuscito. Ho vinto quello che dovevo, così come al Manchester City, dove aspettavano quel titolo da 50 anni. Ovviamente i meriti sono tutti degli allenatori che hanno conquistato i trofei".

La scelta di tornare all'Inter: "Ho creduto nelle cose che mi avevano detto, avrei dovuto prestare maggiore attenzione. Dopo i primi 6 mesi eravamo in testa e avevamo fatto bene, potevamo arrivare a dama nel giro massimo di due anni. Peccato che sia andata così, ma è vita, il calcio".

Il gruppo azzurro: "È tutto merito dei ragazzi, non era semplice ma hanno costruito un buon gruppo. A settembre, probabilmente, ci saranno tantissime partite: giocheremo la Nations League, le qualificazioni mondiali e non sarà semplice, serviranno tanti giocatori e ne dovremo convocare di più. Giocheremo forse tre partite invece delle classiche due in 10 giorni e dovremo far attenzione. Ci saranno dei momenti di difficoltà, ma spero che riusciremo a mostrare ancora quella qualità che è piaciuta tanto ai tifosi e che si continui a vincere".

La guarigione di Vialli: "Lo vedo bene e sono felice di lavorare insieme a lui dopo tanti anni. Il nostro staff è unito".