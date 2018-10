Mancini alla Samp: "Per me è sempre un ritorno speciale"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha fatto visita questa mattina a Casa Sampdoria e attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha commentato: "Grazie per la vostra ospitalità. Per me è sempre un ritorno speciale!".

