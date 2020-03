Mancini applaude la FIGC: "Apertura di Coverciano dimostra sensibilità"

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha applaudito la FIGC per la scelta di aprire Coverciano ai casi positivi al Coronavirus che devono passare un periodo in quarantena, ovviamente per quanto riguarda la città di Firenze: "Credo proprio sia giusto, una cosa buona in mezzo a questo momento assurdo. Bello che la Federazione dimostri sensibilità". A riportarlo è Il Corriere dello Sport.