Mancini apre a Balotelli: "Parleremo, voglio rivederlo come a Euro 2012"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Balotelli sì o no? Il ritorno dell'attaccante del Nizza è una delle questioni che Roberto Mancini dovrà affrontare da commissario tecnico dell'Italia. E ne ha parlato in conferenza stampa: "Sicuramente parleremo con Mario, probabilmente lo porteremo, fa parte di quei giocatori che vogliamo rivedere come agli Europei di Prandelli. Ci sono diversi giocatori che possono essere molto utili. Dobbiamo parlare con Pirlo e vedere cosa vorrà fare. Con Buffon parleremo per la partita di Torino. Abbiamo avuto poche ore, sono arrivato ieri mattina".