Mancini: "Avevo convocati sicuri e qualche dubbio. Se slitta l'Europeo può cambiare tutto"

Il ct Roberto Mancini, nel corso dell'intervista rilasciata a Rai Sport, ha parlato anche delle convocazioni che avrebbe avuto in testa per l'estate prossima, per quell'Europeo che verosimilmente vedrà almeno slittare le sue date: "In questo momento è difficile parlarne, certamente c'era una lista di calciatori abbastanza sicuri e qualche dubbio. Chiaramente, se l'Europeo dovesse slittare di un anno, potrebbe esserci qualche cambiamento in più. Tanti calciatori sono giovani, un anno in più tra Serie A e coppe internazionali potrebbe dar loro un po' d'esperienza in più. Mancavano ancora dei mesi agli Europei e c'erano già dei dubbi, ce li saremmo portati fino al momento delle convocazioni. Se dovessero slittare, avremo un anno in più per pensarci. Zaniolo? Lo avremmo aspettato fino a maggio ma senza forzare niente, non sarebbe stato giusto".