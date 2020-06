Mancini: "Bernardeschi dia il massimo. Chiellini fondamentale. Emerson? Torni in Italia"

Roberto Mancini, nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche degli "azzurrabili" che scenderanno in campo stasera nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, ripartendo dal capitano partenopeo Lorenzo Insigne: "Con Gattuso ha ritrovato entusiasmo. E' l'anima del Napoli". Poi su Bernardeschi e il rischio che i bianconeri per lui siano poco allenanti viste le poche presenze: "Tanto dipende da lui, deve dare il massimo per riprendersi un posto da protagonista nella squadra di Sarri". Parole stimolanti anche per Politano: "Può tornare utile per la Nazionale, ha qualità importanti". Poi su Di Lorenzo: "Giocare in Champions gli ha fatto bene, lo ha fatto crescere". Poi un consiglio diretto verso Emerson Palmieri: "In Premier non ha giocato con continuità. Mi piacerebbe trovare un ruolo da titolare in Italia". Infine su Chiellini: "Per noi resta fondamentale, in campo e fuori".