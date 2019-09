Mancini: "Bonucci e Romagnoli possono giocare con qualsiasi sistema"

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Finlandia (in programma domani a Tampere alle 20.45), soffermandosi anche sull'intesa della coppia Bonucci-Romagnoli: "Potrebbero giocare con qualsiasi sistema, non è un problema la difesa. Quando si gioca ogni tanto, dopo tanti mesi, ci possono errori di posizione, è prevedibile. Loro sono bravi, è solo una questione di stare più insieme. Siamo messi abbastanza bene, non dobbiamo concedere e capire un po' prima quello che dobbiamo fare. Abbiamo concesso poco, un paio di contropiedi, ci stanno. Se vuoi attaccare devi farlo. Chiellini è esperto, è un trascinatore. Romagnoli è più giovane, ha tempo".

Sugli esterni. "Non credo che Florenzi sia sacrificato, ma è chiaro che Palmieri spinga molto di più, è migliorato molto pur essendo un buon giocatore quando era a Roma. Sta facendo bene, siamo felici di averli, ma ne abbiamo anche altri a casa infortunati".

