Mancini centrocampista per necessità: ecco l'invenzione di Fonseca

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

A mali estremi, estremi rimedi. E' quello che ha pensato probabilmente Fonseca quando ha deciso di mandare in campo Gianluca Mancini nell'inedito ruolo di centrocampista centrale al fianco di Veretout. Ieri in conferenza stampa, si era lasciato scappare qualcosa a tal proposito, ma aveva nascosto bene l'ipotesi di spostare un difensore centrale un po' più avanti, probabilmente per evitare di regalare una notizia così importante al tecnico avversario alla vigilia del match. Gli infortuni di Pellegrini, Cristante e Diawara, hanno costretto il portoghese a inventarsi qualcosa di nuovo, anche perché la prestazione di Pastore in mediana, ha convinto poco tutti e soprattutto non ha convinto per niente lo stesso allenatore.

DI NECESSITA' VIRTU' - Mancini sarà utile sia in fase difensiva, quando cioè ci sarà bisogno di dare una mano ai due centrali Smalling e Fazio, permettendo così a Kolarov e Spinazzola di giocare più alti, sia in fase offensiva, con i suoi inserimenti che sono un insegnamento caro che si porta dietro dall'esperienza con Gasperini. Mancini è il più adatto tra i difensori a trasformarsi in centrocampista, non solo per i piedi educati, ma anche per una dinamicità maggiore rispetto ai compagni di reparto. E' ovvio che questa possibilità non sarebbe mai stata possibile nel caso in cui la Roma non fosse stata falcidiata dagli infortuni, ma piangere sul latte versato è inutile e dunque spazio al Mancio a centrocampo, solo il campo potrà dire se sarà stata una scelta giusta o un azzardo.