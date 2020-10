Mancini: "Contratto Nazionale? Non guardo la scadenza. Nel mio orizzonte ci sono i Mondiali"

Ospite di Sportlab, per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha parlato del contratto in essere con la Federazione. "Io non guardo, sinceramente, alla scadenza. Spero intanto che il calcio torni alla normalità al più presto, non se ne può più. Il primo obiettivo importante, temporale, è quello di arrivare primi nel gruppo di Nations e organizzare la fase finale in Italia. Sarebbe una buona cosa. A giugno abbiamo gli Europei, questo è l'obiettivo per noi, manca da troppi anni all'Italia. Se riuscissimo a migliorare in questi mesi potremo avere delle possibilità. Mondiali? Nel mio orizzonte ci sono anche loro. Poi sono allenatore, finché sono commissario tecnico va bene, è difficile dire cosa può accadere nella vita e nel calcio. La Nazionale è solo quella italiana, poi sceglierei quella brasiliana per la fantasia, ma c'è solo l'Italia".