Mancini-Cristante da incubo. Dzeko arriva a quota 100. I voti di TMW

López 5,5 - Dopo l'erroraccio nel derby, altra serata da dimenticare, complice anche una Roma decisamente in difficoltà nel primo tempo. Para quel che può, ma è costretto a raccogliere il pallone dalla rete per 4 volte.

Santon 4,5 - Prestazione decisamente brutta per il laterale giallorosso. Resta in campo per 45 minuti e viene costantemente superato da Boga. (Dal 46' Bruno Peres 6 - A sorpresa si rivede il brasiliano e la sua gara è positiva: chiusura decisiva su Caputo e cross dal quale nasce il rigore poi trasformato da Veretout.

Mancini 4 - Il peggiore in campo, primo tempo da incubo. A farfalle sul primo gol di Caputo, sbaglia il posizionamento in occasione del raddoppio neroverde. Nella ripresa le cose non migliorano: lascia indisturbato Boga, che ringrazia e manda il pallone all'incrocio dei pali.

Smalling 4,5 - Se Mancini è stato il peggiore, l'inglese lo segue quasi a ruota: sbaglia tutto in occasione del gol di Djuricic.

Spinazzola 6 - Male nel primo tempo come il resto della squadra. Nella ripresa cambia marcia ed è una spina nel fianco per la difesa del Sassuolo.

Veretout 6 - Segna il rigore che regala qualche minuto di speranza alla Roma. Di fatto l'unica cosa buona della gara. (Dall'82' Villar S.V)

Cristante 4,5 - Primo tempo disastroso. Palesemente fuori posizione, sbaglia qualsiasi cosa. Una bella conclusione nella ripresa, poi il nulla

Ünder 5 - Nel disastroso primo tempo della Roma prova a far vedere qualcosa, ma si lascia andare a troppe giocate di fino. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 66' Perez 5,5 - Non è la gara migliore per fare il debutto in serie A: in difficoltà, ma forse lo sarebbe stato anche con un punteggio diverso.

Pellegrini 4,5 - Perde tantissimi palloni, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa offre a Dzeko un assist al bacio, poi iniziano i falli e lascia i suoi in 10 nel finale.

Kluivert 5 - Un fantasma nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa è ma decisamente troppo fumoso.

Džeko 6 - Si sveglia nella ripresa e segna il gol numero 100 con la maglia della Roma. Ha l'occasione per segnare un'altra rete ma viene anticipato all'ultimo secondo da Locatelli.