Mancini ct: "A San Siro lutto enorme, momento difficile che può capitare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mancata qualificazione contro la Svezia resta una ferita aperta per il calcio italiano. A chiuderla, ci dovrà pensare il nuovo ct Roberto Mancini. Che, intanto, ne parla in conferenza stampa: "Per noi è stato un lutto enorme, però queste cose accadono. Alle volte si dà la colpa all'allenatore e questo non è nemmeno giusto. Come siamo stati migliori al mondo, può capitare il momento difficile. Bisogna avere rispetto dei club e dei giocatori, ci sono tantissime partite. Dovremo cercare di dare una rosa di giocatori ampia, che dia la possibilità di far riposare qualcuno".