Mancini ct, Criscito: "La FIGC ha scelto l'uomo giusto per l'Italia"

© foto di Federico De Luca

"Ho pianto, San Pietroburgo è stata casa mia a lungo e non era proprio possibile rimanere impassibile". Parola di Domenico Criscito, fresco di addio con lo Zenit San Pietroburgo, che a Tuttosport ha parlato della scelta della FIGC di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini, suo allenatore in Russia: "Mancini è uno spettacolo, datemi retta. Umanamente e professionalmente. Lo conoscevo già da prima perché c'eravamo sentiti quando era all'Inter e aveva sondato la mia disponibilità. Di calcio il Mancio sa tanto e mica lo dico io, lo dice il suo palmarés".

Sul rapporto con il Mancio.

"Il nostro rapporto è ottimo. Non è un sergente di ferro, ma ama il dialogo con la squadra. Non ringrazierò mai abbastanza Roberto Mancini, mi ha insegnato calcio. Per questo sono felice della scelta di affidare a lui la ricostruzione della Nazionale azzurra".

Sul possibile ritorno in Nazionale.

"Sono sincero, qualche battuta al mister l'ho fatta. Del resto, Mancini sa cosa posso dare: mica è come Ventura che considerava la Russia troppo lontana per venirmi a vedere. Spero davvero con tutto il cuore d'avere la chance di tornare a vestire l'azzurro".