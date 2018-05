Mancini ct dell'Italia: dallo Zenit non vuole alcuna buonuscita

Questione di dettagli, poi Roberto Mancini sarà annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo scorso fine settimana, scrive il Corriere dello Sport, il Mancio ha incontrato il presidente dello Zenit San Pietroburgo, Sergey Fursenko, per ribadire la sua voglia di guidare l'Italia e coronare il sogno di una vita. Un incontro costruttivo, in cui Mancini ha detto di non volere alcuna buonuscita e di essere pronto a rescindere a zero euro. Adesso, si legge, la palla passa alla sua compagna, l'avvocato Silvia Fortini, per risolvere tutte le questioni burocratiche.