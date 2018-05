Mancini CT: i migliori marcatori. Guida Tevez, Balo primo italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

64 gol in 126 presenze. E' Carlos Tevez il miglior marcatore della carriera da allenatore di Roberto Mancini. L'Apache, con il Mancio in casa Manchester City, stacca di tre reti Julio Crus, a quota 61 su 139. Poi Adriano, 54 su 123, il primo degli italiani è Mario Balotelli con 37 su 95 al sesto posto. Tanti nomi importanti in top ten: quarto è Sergio Aguero, poi Edin Dzeko, settimo è Zlatan Ibrahimovic, nono è invece Mauro Icardi. Dopo Balotelli, nella top 20, ci sono anche Stefano Fiore, Bernardo Corradi ed Enrico Chiesa. Di tutti i suoi uomini, però, chiaramente solo Balotelli tra gli attaccanti è tra quelli in orbita Nazionale che verrà.