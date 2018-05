Mancini CT: il 4-2-3-1 e i ritorni di Balotelli e Criscito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta già quella che sarà la possibile Italia di Roberto Mancini, con cui c'è stato un incontro a Roma. 4-2-3-1 con conferme per Insigne, Verratti e Chiesa. Parlerà coi senatori, può rilanciare Balotelli in attacco e in difesa può rilanciare Criscito che ha avuto finora con sè allo Zenit. Il debutto previsto, il 28 maggio contro l'Arabia Saudita.