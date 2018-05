Mancini CT: il rapporto con Balotelli e le porte spalancate

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Il nuovo ct? Sarei contento se fosse Mancini: è il mio papà calcistico. Ma lo dico per lui, non per me". Non più tardi di un mese fa, Mario Balotelli aveva accolto così, in un'intervista a Sport Week, l'ipotesi di Roberto Mancini come possibile futura guida tecnica azzurra. L'incontro di ieri a Roma con i vertici della FIGC lascia pensare che la strada intrapresa dal governo calcistico italiano sarà questa ed è certo una notizia importante anche per Super Mario. "Allenare l'Italia sarebbe un onore e un orgoglio", ha detto lo stesso Mancini, aprendo di fatto all'ipotesi. Spalancando le porte agli azzurri ma pure a Balotelli, perché nella stessa chiacchierata con La Gazzetta dello Sport, ha ammesso che "per il bene che gli voglio, spero che possa ancora togliersi tante soddisfazioni. Ha solo 27 anni. Deve tornare in Nazionale. Uno come lui, certe partite può vincerle anche da solo". Un rapporto forte, turbolento, dove i due sono anche venuti alle mani ai tempi del Manchester City. Un rapporto però vero, genuino, sincero. Da padre calcistico putativo, come ha ammesso lo stesso puntero del Nizza, da allievo che ora in Francia sembra definitivamente maturato. E che merita l'occasione che Mancini, adesso, può garantirgli se la strada azzurra sembra quella destinata a esser percorsa a breve.