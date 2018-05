Mancini CT: la carriera, da Perugia-Fiorentina ai tanti titoli in bacheca

© foto di Insidefoto/Image Sport

11 marzo 2001. La Fiorentina va a Perugia e Roberto Mancini esordisce come allenatore. Enrico Chiesa e Nuno Gomes in attacco, Rui Costa a centrocampo, Francesco Toldo tra i pali. La partita contro gli uomini di Serse Cosmi termina 2-2 con le reti di Di Loreto, Liverani e poi Chiesa-Lassissi per i viola. Una carriera, quella del Mancio, che va avanti da oltre diciassette anni e che per adesso ha portato nella sua bacheca fior di trofei: tre Scudetti, quattro volte la Coppa Italia e due la Supercoppa Italiana. Una Premier League, una Coppa d'Inghilterra e una Supercoppa inglese, poi una Coppa di Turchia. L'ultimo trofeo risale al 2014, quando guidava il Galatasaray, il primo a quella stagione dove è salito in corsa alla guida della Fiorentina nel lontano 2001. Adesso, la stagione con lo Zenit volge al termine e poi, a breve, l'addio alla Russia. E l'Italia, ancora una volta, per essere il nuovo ct di casa azzurra.

Fiorentina - 41 partite: 11 vittorie, 9 pareggi, 21 sconfitte. Media punti: 1,02

Lazio - 100 partite: 48 vittorie, 31 pareggi, 21 sconfitte. Media punti: 1,75

Inter - 226 partite: 140 vittorie, 60 pareggi, 26 sconfitte. Media punti: 2,12

Manchester City - 191 partite: 113 vittorie, 38 pareggi, 40 sconfitte. Media punti: 1,97

Galatasaray - 46 partite: 25 vittorie, 12 pareggi, 9 sconfitte. Media punti: 1,89

Inter - 77 partite: 36 vittorie, 18 pareggi, 23 sconfitte. Media punti: 1,64

Zenit San Pietroburgo - 43 partite: 21 vittorie, 13 pareggi, 9 sconfitte. Media punti: 1,77