Mancini CT: le prime tre uscite. L'esordio con l'Arabia Saudita

© foto di Federico Gaetano

La probabile prima di Roberto Mancini come ct dell'Italia, alla cui guida sembra sempre più vicino, sarà una certa prima volta. Si tratta dell'amichevole del 28 maggio che la FIGC ha fissato contro l'Arabia Saudita a San Gallo, Svizzera. Mai nessun test tra le due Nazionali, con gli arabi che a differenza degli azzurri voleranno in Russia e dove saranno impegnati nel girone coi padroni di casa, con l'Egitto e con l'Uruguay. Poi il 1° giugno, a Nizza, sarà la volta di Francia-Italia, storica sfida ma stavolta dal sapore amarissimo per gli azzurri mentre il 4 giugno, all'Allianz Stadium di Torino, spazio all'amichevole contro un'altra grande esclusa dalla kermesse intercontinentale: l'Olanda.