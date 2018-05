Mancini CT: tra i fedelissimi in campo c'è pochissima Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i fedelissimi di Roberto Mancini, che ieri ha incontrato la FIGC a Roma con cui ha trovato praticamente l'accordo per essere il nuovo ct dell'Italia, solo due italiani. Nella sua top undici, infatti, figurano soltanto Marco Materazzi e Giuseppe Favalli. Il più utilizzati è per distacco Stankovic, che il Mancio ha avuto in due club (come Favalli, Lazio e Inter, ndr). Per trovare un altro italiano, serve andare al ventiquattresimo posto con Francesco Toldo, a quota 98 presenze.

Dejan Stankovic - 224

Javier Zanetti - 191

Esteban Cambiasso 164

Ivan Cordoba - 162

Gareth Barry - 154

Vincent Kompany - 153

Joe Hart - 149

Marco Materazzi - 147

Giuseppe Favalli - 145

David Silva, Pablo Zabaleta - 141