Mancini: "Da calciatore sfortunato in azzurro. Da ct voglio vincere"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Mancini ritrova la Nazionale italiana. Con l'augurio che il suo rapporto con l'azzurro da allenatore sia diverso da quello, molto complicato, avuto come calciatore. Ne ha parlato oggi il Mancio in conferenza stampa: "Il mio rapporto con la nazionale è durato tantissimo, credo di essere stato l'unico ad avere come tecnici Bearzot, Vicini e Sacchi. Un periodo non fortunatissimo, ma sono stato tanti anni a Coverciano. Purtroppo non abbiamo vinto né Mondiale né Europeo, ci siamo andati vicini. Vorrei essere un ct perbene, vorrei portare l'Italia sul tetto del Mondo e d'Europa".