Mancini: "Da qualche anno mancano i fuoriclasse. Serve Italia giovane"

La cosa più difficile da affrontare per Roberto Mancini come ct dell'Italia? "L'eliminazione dal Mondiale e quindi la delusione enorme che c'era stata". Nel corso della conferenza stampa odierna, il Mancio ha parlato del suo compito: "Bisognava tirare su il morale e questa cosa non è stata semplice. Però ho trovato aiuto da parte di tutti e l'abbiamo risolta abbastanza bene. Poi le prestazioni e i miglioramenti degli ultimi tempi ci hanno dato una mano. Da qualche anno non abbiamo quei fuoriclasse assoluti che l'Italia ha avuto per decenni, quindi dobbiamo portar su i più giovani cercando di fargli acquisire esperienza. Serve una Italia fatta da giovani e con una sua fisionomia".