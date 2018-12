© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Radio 1, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato anche di Mario Balotelli. "Dispiace che disperda il grande talento in questo modo. Io penso che possa essere un giocatore che fa divertire la gente, che può divertirsi e fare gol. La speranza è sempre l'ultima a morire. Spero che dalla mattina alla sera gli venga il pensiero che il tempo passa in fretta e che non può sprecare tutte le occasioni che gli vengono proposte.