Fonte: Dall'inviato allo Spiros Louis, Atene

Roberto Mancini, in conferenza stampa allo stadio Olimpico di Atene, ha parlato della situazione dei propri attaccanti, con il probabile inserimento di un centravanti. "Ho visto tutti abbastanza bene, abbiamo ancora un po' di ore per decidere, vedremo quello che faremo. Qualcuno non verrà nemmeno in panchina, abbiamo cinque centravanti. Valutando le due partite credo che possano alternarsi tutti, ci sono tre giorni, chi andrà in campo farà bene”.