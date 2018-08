Mancini e la scelta del portiere: Sirigu avanza nelle gerarchie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina fa il punto su quelle che potrebbero essere le convocazioni di Roberto Mancini per il doppio impegno contro Polonia e Portogallo per la Nations League e spiega di come Salvatore Sirigu sia adesso una prima scelta, visto che Mattia Perin è partito in panchina con la maglia della Juventus e Gigio Donnarumma è prigioniero del dualismo con Reina. Più che determinante il portiere granata nel pareggio contro l'Inter e per questo potrebbe essere l'unico veramente pronto per il commissario tecnico.