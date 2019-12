Mancini e le convocazioni: "Pensavo di non trovare neanche 20 giocatori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della presenza nella serata di ieri al gala del Golden Boy 2019 Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha fatto visita alla sede del quotidiano Tuttosport, durante la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra queste alcune legate alle convocazioni per il prossimo Europeo: La squadra è praticamente fatta. Dovremo casomai lasciare a casa qualcuno in quei ruolo dove ci sono tre o quattro giocatori convocabili e saranno scelte difficilissime e soprattutto dolorose. E dire che quando sono arrivato non credevo che saremmo riusciti a superare i 20 giocatori pronti. Invece per restare nei trentatré dovrò entrare in conclave e sarò costretto a sacrifici importanti".