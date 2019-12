Mancini: "Europeo? Serve fortuna e Immobile-Belotti in stato di grazia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della presenza nella serata di ieri al gala del Golden Boy 2019 Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha fatto visita alla sede del quotidiano Tuttosport, durante la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra queste alcune legate alle ambizioni sul prossimo Europeo: "Noi siamo fiduciosi: la squadra ha personalità e una identità ormai consolidate. Servirà fortuna, piuttosto, per arrivare senza infortuni gravi al momento delle scelte e con i due attaccanti in stato di grazia. Sì, per “i due” intendo Belotti e Immobile perché sono coloro che danno le maggiori garanzie e che dovranno aiutarci con i gol".