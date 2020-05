Mancini: "Fare il CT è bellissimo. Questo periodo è stato terribile: ora avremo partite ravvicinate"

Ieri ha festeggiato i due anni alla guida della Nazionale italiana, ma oggi Roberto Mancini si unisce al coro che celebra i 110 anni di storia azzurra. Ai microfoni di Sky Sport, il CT ha dichiarato: "Fare il CT è una cosa bellissima, soprattutto per l'Italia che è una Nazionale con grande tradizione. Insieme al Brasile e la Germania rappresentiamo l'emblema, è una cosa molto importante. Quando ho smesso di giocare, ho sempre pensato potesse accadere perché volevo rifarmi da allenatore in Nazionale per quello che non ho fatto da calciatore. Questo periodo è stato terribile, tra una partita e l'altra passa tanto tempo e fino a settembre sarà durissima. Stavamo preparando l'Europeo ma tutto il programma è saltato e ora avremo tante partite ravvicinate. Stiamo attendendo anche di rivedere qualche partita perché siamo in astinenza".