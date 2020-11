Mancini, frecciata a Pallotta? "Friedkin presente, è cambiato tutto in positivo"

Il difensore centrale della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sul passaggio di quote da Pallotta a Friedkin. “Da quando sono arrivati è cambiato tutto, in positivo. Ci seguono in ogni partita, sono sempre a Trigoria, ci fanno stare tranquilli, parliamo spesso con loro. Per un calciatore è importante sentire la presenza del presidente. Sapevano tutto di noi, anche della mia vita calcistica, capiscono di calcio. Ci siamo trovati subito bene, si fanno sentire, sono presenti e soprattutto il figlio Ryan parla molto con noi. Mi ha fatto i complimenti per la vittoria sulla Fiorentina”.