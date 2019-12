Mancini: "Giovani, talento, bel gioco: così l'Italia è ripartita"

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

L'Italia di qualità. Del bel gioco. Del possesso palla. Roberto Mancini ha raccontato anche questo, nel corso dell'incontro al Leadership Institute di Riyad. "Chi fa l'allenatore deve credere nelle proprie qualità. Quando ho preso la Nazionale era un momento delicato, pensai che l'unico modo per uscire fuori da una situazione difficile era quella di cercare giocatori giovani, con poca esperienza, bravi tecnicamente, per fare un buon calcio. Volevo riavvicinare i tifosi alla Nazionale: serve fortuna, questi ragazzi giovani, anche con non molta esperienza in campo internazionale, si sono affermati subito. Hanno trovato coesione iniziando a giocare bene, è stata una scelta azzeccata. Ho creduto in loro e hanno fatto il resto".