Mancini: "Grande stagione per l'Atalanta. Vialli alla Samp? Sarebbe bello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato di due squadre italiane che fanno parlare di sè, per motivi diversi, ai microfoni di Radio24: "L'Atalanta ha fatto una grande stagione, sicuramente Gasperini ha grande merito, i giocatori sono bravi e ha fatto un grande campionato. Manca ancora qualche partita e lotteranno fino alla fine, ma complimenti a Percassi per aver messo in piedi una squadra ottima".

La Sampdoria e il possibile cambio di proprietà: "Non so che possibilità reali ci siano di rivedere Vialli alla Samp, sarei felicissimo se lui tornasse a lavorare nel calcio e in Italia. E’ un ragazzo perbene, che conosce bene il calcio. E’ una figura che in Italia ci starebbe benissimo in questo momento".