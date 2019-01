Mancini bocciato sotto gli occhi di Monchi. Ma la Roma non cambia idea

Atalanta-Roma 3-3 (3' Džeko, 33' Džeko, 40' El Shaarawy, 44' Castagne, 59' Tolói, 71' Zapata)

Gianluca Mancini resta uno degli obiettivi principali della Roma per la prossima stagione. Nonostante la "bocciatura" di oggi.

Il difensore dell'Atalanta, forse turbato proprio dai rumors di mercato (possibile incontro tra le due dirigenze dopo il match dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia per definire il futuro del calciatore), non ha offerto infatti la sua miglior prestazione, finendo per essere sostituito per scelta tecnica al 53' da Palomino. Una mossa fondamentale di mister Gasperini, che ha così ridato equilibrio e solidità a tutta la squadra nel momento clou per la rimonta.

Nessun errore grave per il giovane centrale classe '96, sia chiaro, ma neanche quella affidabilità da veterano mostrata fin qui. Per questo Mancini si è dovuto accontentare di festeggiare l'impresa nerazzurra (da 0-3 a 3-3) soltanto da fuori. Un piccolo passo falso nel suo processo di crescita, che non compromette certo l'interesse di Monchi e di tante altre big europee. Perché il difensore col vizio del gol lanciato ad alti livelli dalla Dea resta comunque una delle più grandi rivelazioni di questo campionato. Un giocatore su cui scommettere per il presente e per il futuro.