Mancini: "Icardi? Quando capitano queste cose, ci rimettono tutti"

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, ha ricevuto oggi il Premio Bearzot e a margine dell'evento ha parlato dei temi più importanti degli ultimi giorni di campionato. Questo il pensiero sui buu razzisti nei confronti di Moise Kean: "L'atteggiamento usato contro Kean è insopportabile. Bisogna stigmatizzare i buu razzisti, non se ne può più. Serve prendere posizione, agire anche duramente, affinché queste cose finiscano. L'esultanza? È un ragazzo e magari la prossima volta probabilmente non lo farà, però magari si è sentito in difficoltà".

Sull'Inter e la situazione legata a Icardi: "Mi spiace per la situazione che si è creata intorno a Mauro perché conosco il valore del ragazzo e del giocatore. È sempre spiacevole quando capitano queste cose perché poi ci rimettono tutti. Credo che tutte le squadre che sono tra il quarto e l'ottavo posto possano credere all'ultima piazza che vale la Champions". Per il CT, dunque, l'Inter ha ipotecato il terzo posto con la vittoria di ieri.

Sullo strapotere della Juventus: "Parliamo di una squadra molto forte, che non ha solo undici giocatori, per questo vince da tanti anni. Ha costruito benissimo, preso giocatori molto bravi e migliorato ogni anno. È chiaro che le altre squadre debbano migliorare visto che si finisce sempre abbastanza lontani dalla prima. Questo nel campionato non dovrebbe accadere, ma penso che anche le altre con un po' di tempo possano avvicinarsi".

Sul calendario: "Se il prossimo campionato finisse un po' prima del 24 maggio sarebbe meglio, questo è sicuro. Vediamo adesso quello che si può fare".