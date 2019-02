Mancini: "Il segreto dell'Atalanta? Gasperini. Essere seguito fa piacere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'euforia per la vittoria sulla Juventus è alle spalle, ora c'è il campionato da affrontare. Idee chiare, per Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta intervistato da Sky Sport 24: "Dopo la bellissima partita di Coppa Italia contro la Juve, che abbiamo schiacciato per 90 minuti, un 3-0 in casa è stato ancora più bello, ieri c'era grande allegria, oggi stiamo pensando già al Cagliari".

Siete una delle quattro semifinaliste, con la Juve fuori sembra tutto possibile. Ci credi?

"Crederci non costa niente. Abbiamo battuto la prima della classe da tanti anni in Italia, dopo quattro anni è uscita dalla Coppa Italia che aveva sempre vinto. Siamo contenti perché è il secondo anno di fila che approdiamo in semifinale. Ora pensiamo al campionato, la semifinale ci rende orgogliosi".

Più facile la Coppa Italia o il quarto posto?

"Sono cose che a oggi è difficile dire, sono entrambe cose difficili. In Coppa Italia ci sono squadre forti, in campionato sappiamo che c'è grande equilibrio. Pensiamo al presente per costruire il futuro".

A gennaio Percassi ha detto no a tutte le offerte, a giugno ne arriveranno altre. Come ha vissuto le tue voci sull'interesse di Roma e Inter?

"In maniera tranquilla, pensando a stare qui a Bergamo, allenarmi bene e seguire le indicazioni del mister. Sappiamo che è bravo a tirare fuori da ognuno di noi il meglio, è normale che ci sia qualche interesse. L'ho vissuto in modo tranquillo, fa piacere sapere che qualcuno ti segue e ti guarda. Però so di essere in una squadra importante e penso solo all'Atalanta. Penso a fare bene qui e poi si vedrà".

Da piccolo eri interista.

"No, queste sono cose che si dicono perché è bello raccontare la nostra infanzia. Io ho una famiglia di interisti, ora tifano tutti Atalanta".

Qual è il segreto dell'Atalanta? I vari gioielli partiti da Bergamo hanno fatto un po' fatica.

"È il mister: riesce a tirare fuori le nostre qualità al meglio. È un martello in allenamento e in partita. Poi è normale che andando fuori magari si faccia un po' di fatica, a Bergamo ci sono società, allenatore e piazza che ti permettono di sbagliare. Magari altrove no. Io lo ribadisco: non penso al futuro. Qui sto benissimo, quello che verrà si vedrà".