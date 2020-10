Mancini: "Immobile, Belotti, Kean: là davanti tutti vogliono giocare, ma qualcuno deve soffrire"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League con la Polonia, il ct Roberto Mancini ha parlato anche dell'agguerrita concorrenza nell'attacco azzurro: "Immobile, Belotti, Kean, tutti vogliono giocare... Non ce n'è uno al quale piaccia stare in panchina, noi però abbiamo un modulo di gioco ben costruito e, finché non cambiamo qualcosa, là davanti qualcuno deve soffrire".