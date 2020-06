Mancini: "In Italia i giocatori sono sempre nati e sono sempre stati bravi"

Nel corso della diretta su Gazzetta.it, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato dell'interesse delle big del campionato sui giovani italiani: "Questo mi fa molto piacere. Vuol dire che i giovani che giocano in Nazionale sono di grande qualità che possono avere un grande futuro, sia in Nazionale che nei grandi club. La strada è quella giusta anche per i club. In Italia i giocatori sono sempre nati e sono sempre stati bravi".

