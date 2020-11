Mancini: "In questi mesi sono venuti fuori tanti giovani che saranno importanti per l'Italia"

Nel corso dell’intervento di oggi, il Ct della Nazionale Roberto Mancini al ‘Social Football Summit’, evento internazionale dedicato all'innovazione nel mondo del calcio che per tre giorni ha visto alternarsi su un palco virtuale manager, istituzioni ed esperti del settore, ha parlato anche degli obiettivi futuri della sua Italia. "Eravamo pronti per l’Europeo, ci è dispiaciuto non giocarlo a giugno, ma in questi mesi sono venuti fuori altri giovani interessanti, che possono avere un futuro importante in Nazionale".