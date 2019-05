Mancini: "Insigne può fare di più. Balotelli? Lo conosco troppo bene..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insigne e Balotelli, due dei grandi talenti di una squadra che fino ad ora li ha avuto pochissimo a disposizione e non certo nelle condizioni ideali. Così Roberto Mancini sugli attaccanti italiani: "Lorenzo deve star tranquillo. Sicuramente per le qualità che ha può far molto di più. Poi quando un giocatore arriva verso i 28/29 anni, quella è l’età migliore: si è più maturi, si riesce a capire tante cose. Può fare molto di più, le qualità le ha, poi è chiaro che ci sono i momenti difficili, ma li si può solo abbozzare e continuare ad allenarsi seriamente perché poi passa", le sue parole a Radio24.

Balotelli: "Io lo conosco troppo bene, conoscendolo troppo bene io aspetto solo che lui continui a migliorare come sta facendo, ma non solo sotto l’aspetto dei gol come sta facendo. Lui nel campionato francese è come il PSG, ha qualità troppo superiori per quel campionato, quindi a volte fa gol senza nemmeno fare fatica, quindi lui deve fare fatica, deve lavorare e cercare di non prendere ammonizioni perché ne prende troppe. Quando sarà completo da questo punto di vista avrà la sua opportunità perché è un giocatore italiano, ha l’età giusta e speriamo che anche la sua maturazione continui a migliorare"