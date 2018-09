Fonte: Dal nostro inviato a Lisbona, Andrea Losapio

Un Jorginho al Chelsea, un altro in Nazionale. Il centrocampista italo-brasiliano non è riuscito a guidare l'Italia né contro la Polonia né stasera contro il Portogallo. Di lui ha parlato in conferenza stampa il ct Roberto Mancini: "In Inghilterra ho visto una partita, è entrato in una squadra già collaudata ed è cambiato solo lui. Qui ha fatto poche partite, abbiamo cambiato diversi calciatori. Credo sia questo il problema, Jorginho è uno dei migliori centrocampisti degli ultimi tre anni".