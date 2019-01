© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini del 'Corriere dello Sport', il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini s'è così espresso su Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus: "Kean è uno dei giovani pronti ad esplodere. Nella Juve, ovviamente, non ha spazio, ma se va a giocare siamo di fronte a un attaccante di razza. Ricorda Balotelli? Si, in qualcosa ricorda anche Mario nei colpi ma c'è una differenza da non sottovalutare: io ho fatto giocare Balotelli a 17 anni nell'Inter e lui ha segnato gol decisivi, gol da Scudetto. A 19-20 anni aveva un centinaio di presenze in Serie A. Difficilmente Kean può fare adesso questa esperienza, però io ci credo tanto".