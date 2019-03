© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così a Rai Sport poche ore prima dell'importante appuntamento valido per le qualificazioni a Euro 2020 contro la Finlandia: "Penso che Kean sia un predestinato. Ha grandi qualità, migliora sempre e secondo me può diventare un calciatore importante. Ricordiamoci sempre che è un ragazzo di 19 anni, quindi da lui possiamo aspettarci delle ottime cose, così come degli errori, ma credo che questa sia la strada giusta".

Sul gruppo azzurro: "Ho puntato su giocatori un po' più giovani e che stanno giocando così da poter avere un futuro in Nazionale. Ovviamente servono anche calciatori esperti che sappiano indirizzare i più giovani, perché i giovani hanno entusiasmo e voglia di fare, però poi in queste situazioni l'esperienza conta. I vari Chiellini, Bonucci, Jorginho e Verratti possono sicuramente aiutare molto questi ragazzi".