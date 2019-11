Mancini: "L'obiettivo è vincere l'Europeo. Volevo la Francia nel gruppo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha analizzato così il sorteggio di Euro 2020 ai microfoni di Sky Sport: "Italia fortunata? Dipende dai punti di vista... Le partite son tutte da giocare. La Svizzera è un'ottima squadra, il Galles può essere la sorpresa e la Turchia è piena di giovani bravi che hanno fatto risultato per due volte con la Francia".

Come arriverà l'Italia all'Europeo?

"Sappiamo quello che possiamo dare, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo fatto nel girone di qualificazione, ma anche che questo ora non conta più".

L'obiettivo è sempre la vittoria dell'Europeo?

"L'Italia ha il dovere di partire sempre per vincere, anche quando magari non è favorita. So che abbiamo dei bravi giocatori, che stanno migliorando di partita in partita. Si è creato un buon gruppo e questo è positivo, poi vedremo cosa accadrà. L'obiettivo è vincere l'Europeo, non abbiamo altri obiettivi".

Come far tornare il sorriso a Chiesa?

"A Palermo ha fatto una delle sue migliori partite in Nazionale. Ho letto che in questo momento ha qualche problema a Firenze, spero che si riprenda".

È vero che avrebbe voluto pescare la Francia?

"Non partiamo sfavoriti contro nessuna squadra, anche se sicuramente ci sono Nazionali più attrezzate che hanno iniziato il loro percorso qualche anno prima di noi. Mi sarebbe piaciuto pescare la Francia. Credo che nessuno voglia trovare l'Italia nella fase a gruppi, il discorso vale per noi come per loro".

Gruppo A di Euro 2020:

Turchia

Italia

Galles

Svizzera