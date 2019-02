Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Mancini, ct della Nazionale ed ex tecnico dell'Inter, ha parlato a Tiki Taka della fascia da capitano tolta a Mauro Icardi: "Non posso entrare in questa discussione. Io non ho mai avuto nessun tipo di problema. Per me era un giocatore fondamentale che poteva fare la storia dell'Inter. Dovevamo scegliere il capitano e abbiamo scelto lui". A riportarlo è Fcinternews.it.