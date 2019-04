Mancini: "La Nazionale ha bisogno di giovani come Kean o Zaniolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è stato intervistato da Il Resto del Carlino sul tema del razzismo. Da parte dell’allenatore non è mancato però un commento sui giovani azzurri e sul centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo.

In tempi non sospetti ci rivelò come Kean fosse nei suoi pensieri. Però si parla molto della paura che possa rovinarsi. Ma davvero c'è questo rischio?

"La via la conosce: lavorare sodo e impegnarsi. Lui è un bravo ragazzo, ha qualità e ha avuto la fortuna di capitare in un momento in cui la nazionale ha bisogno di giovani come lui o Zaniolo".

Lei aveva il bollino di quello che vuole solo squadre ricche. Però tempo fa, ci disse come le dia più gusto scoprire uno Zaniolo che comprare un Suarez.

"Noi siamo il popolo dell'ingegno, dell'inventiva, delle grandi scoperte. Mi piace esplorare il talento e ora ho la fortuna di non dover comprare nessuno, ma posso scegliere, scoprire, girare...".