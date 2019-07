Mancini: "La Roma è storia e passione. Desiderio che diventa realtà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L’emozione di vestire questa maglia non si può spiegare con semplici parole. La Roma è storia, passione, Grandezza. La Roma è la Roma. È il mio desiderio che diventa realtà. L’ho voluto con tutto me stesso, ho lottato per un giorno così e adesso sono pronto per cominciare. Non vedo l’ora!

Per dare l’anima in campo verso grandi traguardi insieme. Perché è solo l’inizio. Ringrazio chi mi ha voluto qui, la mia famiglia, il mio agente, chi ha creduto in me. Sento addosso la voglia di dimostrare di valere questi colori, la storia di questo club e di questa città. Speciale, da sempre e per sempre. Io sono pronto. Forza Roma, daje!!!". Con queste parole sul proprio profilo Instagram il neo difensore giallorosso Gianluca Mancini ha commentato il suo arrivo nella Capitale esprimendo tutta la propria felicità per vestire la maglia della Roma dalla prossima stagione.